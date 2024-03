La valigia grande e una salvezza da centrare | Credo nei ragazzi | non faccio lo psicologo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roberto Boscaglia, perché ha accettato di venire ad Ancona? "Innanzitutto ringrazio la società, il presidente, e chi ha caldeggiato il mio nome. Mi ha spinto il fatto che conosco un po’ la squadra, so che c’è potenziale, questa sfida possiamo vincerla e sono convintissimo che questo succederà. Non nego che anche Ancona, quello che rappresenta, società, città, tifoseria, ha avuto il suo ruolo. Sono qui per portare a termine un compito non facile ma che possiamo sicuramente. Non stravolgeremo niente, vedremo quello che è meglio fare in questi pochi giorni, sentendo anche quella che è la necessità dei giocatori". E’ vero che il mare le porta fortuna? "Ho vinto solo nelle città di mare". Cos’ha portato con sé da Gela? "La, quella. Starò in hotel, non ho tempo per cercare casa, c’è troppo da lavorare. L’ho ...