"Il nucleare in Italia nella transizione energetica : sostenibilità e indipendenza” . Questo il tema al centro dell’evento organizzato dall’UGL Chimici in programma il prossimo giovedì 28 marzo nella ... (ilgiornaleditalia)

La transizione energetica accelera, Italia seconda in Europa per numero di B-Corp - Nel 2023, il numero delle B Corp in Italia è aumentato del 41%, raggiungendo quota 266 aziende. Un’impennata che pone le aziende italiane al secondo posto in Europa per impegno verso la sostenibilità, ...adnkronos

Presentata mcTER EXPO. La fiera sull’efficienza energetica e le rinnovabili - Nel panorama delle fiere dedicate all'energia e all'efficienza energetica, è stata presentata questa mattina mcTER EXPO. Una nuova fiera, che si terrà il 16 e 17 ottobre 2024 presso Veronafiere, che s ...giornaleadige

Efficienza energetica in Calabria, passa il piano per ridurre le emissioni di gas a effetto serra - CATANZARO – «Nell’ultima riunione, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per l’attuazione delle misure volte, per un verso, a promuovere l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni ...quicosenza