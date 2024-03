La tragicommedia politica italiana e una piccola novità | mentre il mondo ribolle

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 26 marzo 2024)il, in bilico tra difesa delle democrazie e avvento dell’oscurantismo, da noi si parla d’altro, molto all’, con i piedi saldamente piantati sulle nuvole del politicismo: le liste, le candidature, cioè la fase suprema dellaintesa come scontro personale alla ricerca di un posto al sole, si fa per dire, di Bruxelles. È la lotta, nessuno è nato ieri, sappiamo che il destino di alcune famiglie dipende dalle prossime scelte delle segreterie dei partiti, dei capibastone, da come gli gira al capo o alla capa di turno. Temiamo che i dirigenti dei partiti in queste ore non siano tanto concentrati sulla richiesta dell’Onu di un cessate il fuoco – la notizia di ieri –, tantomeno della durissima prospettiva che oscura il cielo di Kyjiv, quanto su come ...