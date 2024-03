La Toscana si conferma la meta preferita dagli stranieri per nozze

(Di martedì 26 marzo 2024) AGI - Lasicome locationche scelgono l'Italia per il fatidico "si'". È qui, infatti, che nel 2023 è stato celebrato il maggior numero di, rispetto alle altre regioni: 2600 matrimoni internazionali, il 12,5% in più rispetto al 2022, per un giro di affari cresciuto del 29,5%, sfiorando la quota di 170 milioni di euro, per una spesa media di 65mila euro, ovvero il 15,3% in più rispetto al 2022. I numeri emergono dall'aggiornamento dell'Osservatorio Destination Weddings in Tuscany effettuato dal Centro Studi Turistici perPromozione Turistica e certificano il successo del bando triennale con cui Tuscany for Weddings, divisione di Destination Florence Convention & Visitors Bureau per la promozione dell'offerta ...

Al via le iscrizioni per gli asili nido, confermata la misura ‘nidi gratis’ - Al via iscrizioni agli asili nido comunali a Sesto Fiorentino. Dal 2 al 30 aprile saranno aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia per il prossimo anno educativo 2024/2025, per complessivamente 283 ...055firenze

Dl Pnrr, 66 milioni per l'alluvione in Toscana. Meloni: "Diamo risposte" - L’esecutivo ha presentato un emendamento per stanziare nuove risorse utili alla ricostruzione in corso nei Comuni colpiti dalle alluvioni del novembre 2023. Donzelli: “Impegni mantenuti” ...ilgiornale