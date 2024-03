La tempesta geomagnetica più intensa dal 2017 ha colpito la Terra | altre in arrivo nelle prossime ore Cosa succede in questi casi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) A causa di un intenso brillamento solare di classe X, cioè una violenta eruzione di materia che esplode dalla fotosfera del sole, il pianetatra domenica e lunedì è statoda una, una pioggia di raggi cosmici ad alta energia che ha provocato aurore polari visibili in Nuova Zelanda. L’impatto dell’eruzione, come spiegato su SpaceWeather.com, ha infatti aperto una crepa nella magnetosfera del nostro pianeta, scatenando una gravedi classe G4, la più forte da settembre. Tempeste di classe G4 possono provocare anomalie per i satelliti artificiali in orbita attorno allae qualche difficoltà con il sistema GPS, ma alle nostre latitudini non producono effetti avvertibili dalla popolazione. ...