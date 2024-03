(Di martedì 26 marzo 2024) Il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri ha illustrato oggi, all'attenzione dei rappresentanti di categoria, la risoluzione approvata in commissione finanze per riformare ladi. Ecco cosa dovrebbe cambiare secondo FI

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Attualmente la tassa di soggiorno è in base alla categoria dell'albergo, noi diciamo che va parametrata alla tariffa, cioè quanto è il costo di un albergo". Lo ha detto ... (liberoquotidiano)

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Cambiare le norme sulla tassa di soggiorno . E’ la richiesta che Forza Italia presenta, in un atto di indirizzo approvato in Commissione Finanze del Senato. Nel testo, tra ... (calcioweb.eu)

Il capogruppo di Forza Italia in Senato Gasparri e il Senato re Lotito hanno illustrato la risoluzione già approvata a febbraio in commissione, con cui si intende riformare la tassa di soggiorno . ... (fanpage)

La tassa di soggiorno proporzionata alla tariffa: il piano di FI per il turismo - Il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri ha illustrato oggi, all'attenzione dei rappresentanti di categoria, la risoluzione approvata in commissione finanze per riformare la tassa di ...ilgiornale

Turismo: Fi, semplificare tassa soggiorno, soldi a comuni e investimenti mirati - Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Cambiare le norme sulla tassa di soggiorno. E' la richiesta che Forza Italia presenta, in un atto di indirizzo approvato in Commissione Finanze del Senato. Nel testo, tra l ...lagazzettadelmezzogiorno

Turismo: Gasparri, 'tassa soggiorno sia parametrata a costo albergo' - Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Attualmente la tassa di soggiorno è in base alla categoria dell'albergo, noi diciamo che va parametrata alla tariffa, cioè quanto è il costo di un albergo". Lo ha detto Ma ...lagazzettadelmezzogiorno