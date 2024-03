La svolta della Regione Rimborsi ai pendolari | indennizzi a richiesta non più bonus per tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) La Giunta regionale ha approvato la delibera che dal primo aprile cambierà le modalità con le quali Trenord dovrà risarcire iche viaggiano abitualmente sulle linee più critiche del trasporto ferroviario lombardo, quelle che sforano gli standard minimi di puntualità e affidabilità del servizio. Per effetto di questa delibera ainon sarà più riconosciuto in automatico un buono sconto del 30% al momento del rinnovo dell’abbonamento mensile e del 10% al momento di rinnovare quello annuale ma, invece, un indennizzo del 30% sia per i titoli mensili sia per quelli annuali. A differenza del, però, l’indennizzo dovrà essere richiesto. In assenza di domande Trenord non attiverà alcuna procedura di risarcimento. Nel dettaglio, l’indennizzo è calcolato sull’andamento mensile di ogni singola direttrice e viene ...