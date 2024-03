“La Sugar tax è costituzionalmente legittima | compensa le spese per i danni alla salute” | la sentenza della Consulta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Latax non èil, perchéleche dovrebbe affrontare lo Stato per i possibilidei cittadini. Lo ha deciso lacon lan. 49, depositata oggi. La questione di legittimità dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate era stata sollevata dseconda Sezione del Tar del Lazio, che aveva censurato tale disciplina, per violazione del principio di eguaglianza tributaria, essendo una tassa destinata a colpire solo alcune bevande analcoliche. Ma laCorte costituzioanle ha respinto l’incostituzionalità: secondo lale specifiche ...