La strage russa e i due terroristi venuti dalla Turchia | perché il Paese è l’avamposto di Isis-K

Le notizie di oggi sulla strage di Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta . Zelensky: «Putin creatura malata e cinica» . Un cittadino russo pro- Kiev si è fatto esplodere durante l’ arresto (corriere)

strage di Mosca, arrestato un altro uomo: aveva affittato casa ai terroristi - strage di Mosca, arrestato un altro sospettato: Alisher Kasimov avrebbe affittato un appartamento a uno dei presunti autori dell'attentato.lettera43

strage di Crocus, la Russia rilancia le accuse a Kiev: "C'è l'Ucraina dietro" - La Russia cerca di sfruttare propagandisticamente l’attentato a Crocus per rafforzare la retorica della guerra all’Ucraina e nascondere il suo fallimento della sicurezza interna. E continua a incolpa ...globalist

L'attentato dell'Isis a Mosca e le accuse della Russia all'Ucraina: cosa non torna, l'analisi dell'esperto - Cosa non torna nell’attentato dell'Isis a Mosca e quali sono i rischi oggi per la Russia, ma anche per “l’Occidente comune”. Analisi di Arduino Paniccia ...notizie.virgilio