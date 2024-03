La storia dietro la foto più famosa della regina Elisabetta che ora è in vendita

Chi erano Carroll Shelby e Ken Miles? Ce lo racconta James Mangold in Le Mans '66 - La grande sfida , arrivato su Netflix dopo il successo del 2019. Quattro candidature agli Oscar del 2020 (tra cui ... (movieplayer)

Nel film “Io rimango qui”, ispirato alla vera storia di Steffi, alcune discrepanze tra la narrazione cinematografica e gli eventi reali emergono in modo evidente. Sebbene il film sia basato sulla ... (nonsolo.tv)

Sono stati inviati diversi messaggi nello spazio dagli anni '60 in poi, tutti avevano un elemento comune: raccontare l’umanità. Nessuno al momento ha mai ricevuto una risposta.Continua a leggere (fanpage)

Cinque importanti film remake/reboot attualmente in produzione - L'industria del cinema è al lavoro su diverse nuove versioni di film già famosi e realizzati in passato, da Il corvo a Una pallottola spuntata.cinema.everyeye

Tentato suicidio e denuncia al carcere di Foggia - Un detenuto racconta le sue disavventure in cella, denunciando condizioni inumane che hanno portato al suo estremo gesto.pugliapress

"Storie italiane", Valerio Scanu parla della sua neoplasia: "Ho preferito non dire nulla" - Valerio Scanu, noto cantante, ha rivelato di aver affrontato in segreto un'operazione per l'asportazione di metà polmone a causa di una neoplasia nel marzo 2020.news.fidelityhouse.eu