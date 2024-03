La storia dell' Earth Day | dal 1970 fino ad arrivare a oggi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Ogni anno, un mese e 48 ore dopo l'equinozio di primavera, le Nazioni Unite celebrano l'Day, durante il quale gli abitanti del pianeta si uniscono per promuoverne la salvaguardia da inquinamento di aria, acqua e suolo, distruzione degli ecosistemi, estinzione di specie vegetali e animali ed esaurimentoe risorse non rinnovabili, auspicando l'eliminazione degli effetti negativi causati dall'uomo mediante riciclaggio di materiali, conservazionee risorse naturali, divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, cessazionea distruzione degli habitat fondamentali e protezionee specie a rischio. Nata il 22 aprile del, fu discussa per la prima volta nel '62 quando, durante la guerra in Vietnam, il senatore Nelson organizzò un teach-in sulle questioni ambientali, ...