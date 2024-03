La stella 30enne dovrebbe lasciare il club in estate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 26 marzo 2024) Sito inglese: Il Chelsea vuole vendere Romelu Lukaku e spera che una squadra dell’Arabia Saudita faccia un’offerta considerevole. Lukaku lascerà sicuramente il Chelsea quest’, idealmente in Arabia Saudita, secondo la Gazzetta dello Sport tramite Sport Witness. Quella che si aprirà tra qualche mese è l’ultima occasione per i Blues di salvare qualcosa dalla cessione delattaccante, con l’attaccante belga interessata anche alla Roma. Il Chelsea spera di scaricare Lukaku Lukaku è ancora un grosso problema per il Chelsea prima della finestra di mercato estiva. Nelle ultime stagioni l’attaccante è stato in prestito aiitaliani Inter e Roma. L’attaccante ha avuto la meglio ed è tornato in Italia, nonostante l’allora intenzione del Chelsea di trasferirlo in Arabia Saudita. L’Al-Hilal, squadra della Pro League saudita, ha ...