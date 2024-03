La stangata con i Rolex Denunciato il truffatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024)dalla Polizia un trentenne, di origine Sinti, residente nel Gallaratese, per truffa con il metodo "Rip Deal", vittima uno spagnolo, pagato con banconote false per la vendita di sei. In data 23 gennaio, al commissariato è arrivata una richiesta d’intervento da parte del personale di un albergo cittadino, in quanto un loro cliente, cittadino spagnolo, riferiva di essere stato appena derubato di sei orologi. La vittima nel mese di aprile del 2023, aveva messo in vendita, su un noto portale, un orologio1675 Gmt per un prezzo di 20mila euro. Nei giorni successivi era stato contattato da un uomo, presentatosi come un intermediario di orologi di lusso svizzero al quale proponeva la vendita di altri 5 orologichiedendo 53mila euro per tutti e sei gli orologi. Dopo mesi di ...