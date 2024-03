La situazione di Musetti nel ranking ATP a Miami | dove può arrivare in caso di impresa con Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) La paternità sembra aver dato una svolta alla stagione di Lorenzo. Dopo tre mesi complessi e avari di risolutati, il classe 2002 si è ritrovato come per incanto nel Masters1000 diha superato due avversari ostici come il russo Roman Safiullin e, soprattutto, l’emergente americano Ben Shelton. Quest’ultimo, per caratteristiche, era un giocatore decisamente scomodo per il toscano, che storicamente soffre i grandi bombardieri. L’ottavo di finale conquistato, di per sé, consente adi ritrovare una fondamentale ventata di fiducia in vista dell’ormai imminente stagione sulla terra rossa, la superficie che più di ogni altra può esaltarlo. Guardando alATP, l’italiano sale a quota 1610 punti. In sostanza il risultato conseguito in Florida gli consente di consolidare il 24° ...