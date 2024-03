La signora Acerbi ha giustamente brindato alla sentenza Ha evitato un Nero d’Avola

(Di martedì 26 marzo 2024) Caro Max, nell’Italia delle tre scimmiette, che tanto aiuta la mafia, era scontata ladella procura della Figc sul caso. Giuridicamente ineccepibile la motivazione del giudice Mastrandrea, ineccepibile il tuo commento. Nessuno ha prodotto prove concrete sulle frasi ingiuriose del difensore dell’Inter nei confronti di Juan Jesus. Assolto. Nessuno ha sentito quelle frasi eccetto Juan Jesus che prima le ha riferite all’arbitro La Penna di Inter-Napoli e poi le ha ampiamente esternate scrivendone sul suo sito web, confermandole duramente dopo cheha replicato di non avere mai dato del negro a Juan Jesus, ma di avergli solo urlato ti faccio. Lungi da me la tentazione di definire con una battutaccia –acerba – il responso del giudice Mastrandrea, ...

Acerbi assolto, la moglie esulta sui social: «Cin cin ai leoni da tastiera che ci hanno sommersi di insulti». Chi è Claudia Scarpari - L'assoluzione di Francesco Acerbi da parte del giudice sportivo, con una sentenza destinata a far discutere, ha ovviamente scatenato l'orda dei commentatori social da parte di entrambi ...leggo

Caso Acerbi – Juan Jesus: oggi la consegna degli atti, a quando la sentenza - Visualizzazioni: 286 Si concluderà questa settimana la vicenda tra Acerbi e Juan Jesus, difensori di Inter e Napoli. Un bruttissimo episodio che porterebbe ad una lunga squalifica. Il caso Acerbi – Ju ...calciostyle

Bergomi: “Acerbi non sbaglia mai una partita, Kim non è un centrale in una difesa a 3” - L’ex difensore Beppe Bergomi analizza i nomi di difensori accostati ai nerazzurri oggi ammettendo di non essere convinto di Mavropanos. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Beppe Bergomi che ha det ...calcioblog