La scuola secondo Calvino | Gratteri e Geolier Forse una lettura ‘facile’ non esiste

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) di Simonetta Lucchi Sono passati 101 anni dalla nascita di Italo, e sembra un secolo. Non sembra, lo è , con un anno di più. Uno scrittore tra i più amati in Italia e non solo, si dovrebbe dire, ma,uno scrittore, giornalista, romanziere, ultimamente un po’ trascurato.è stato e continua a essere un punto di riferimento della cultura italiana deldopoguerra: ma, lo è ancora? O siamo entrati in un’altra epoca e in un’altra era? Nato a Santiago de Las Vegas a Cuba il 15 ottobre del 1923, di origine ligure, padre era agronomo, madre biologa, compie studi ad indirizzo scientifico, per poi, dopo l’esperienza della guerra partigiana, laurearsi alla facoltà di lettere di Torino. Quanti argomenti: una formazione e un’esperienza professionale varia e composita. Diverse modalità di espressione e ...