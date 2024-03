La scultrice della materia morta con un background da scenografa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 26 marzo 2024) Nicola Turner è un’affermata artista ebritannica. Nata nel 1967, si è laureata alla Central St. Martins School of Art & Design per poi iniziare a lavorare comenei teatri più importanti al mondo: dalla Royal Opera House all’Opera di San Francisco. I numerosi riconoscimenti non le hanno impedito di riprendere gli studi per poi dedicarsi all’arte, disciplina in cui si è affermata fin da subito grazie a un approccio molto particolare: il suo lavoro ricalca lo sviluppo organico e originaledrammaticità sensuale introdotta da Louise Bourgeois. Nicola Turner esplora così la dissoluzione delle barriere, gli stati liminali e gli scambi continui tra gli ecosistemi. Coniuga oggetti che portano tracce di memoria con forme viventi eli provenienti daorganica ...