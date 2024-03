La Rsa aprirà in autunno | 50 persone da assumere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Si cerca personale da impiegare nella nuova rsa di via Gorky che, oggi in fase di realizzazione,i battenti in. Il Comune ha siglato un protocollo di collaborazione con Afol Metropolitana e il gruppo Gheron (società che gestirà la nuova struttura) per la ricerca di 50 figure da impiegare nell’assistenza agli anziani. Sono richiesti, in particolare, Asa e Oss, infermieri, fisioterapisti ed educatori ma anche manutentori, addetti alle pulizie, aiuto cuoco e amministrativi. Si attingerà di preferenza alleche risiedono a San Giuliano, o nel Sud Milano. A breve, Afol pubblicherà sui propri canali informativi le offerte di lavoro, contattando in primo luogo i cittadini di San Giuliano iscritti negli ultimi 3 anni nei centri per l’impiego. Verrà inoltre organizzato un incontro conoscitivo, per spiegare quali siano i ...