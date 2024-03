(Di martedì 26 marzo 2024) FERRARONI JUVI56 RIVIERA BANCA RIMINI 64: Shahid 14 (2/5, 2/8), Cotton 13 (4/11, 1/2), Tortù 5 (2/8, 0/5), Coti 2 (1/1, 0/2), Magro 3 (0/5, 1/3), Vincini 2 (1/8), Musso 3 (0/5, 1/3), Sabatino 7 (3/4, 0/2), Timperi 6 (1/2, 0/1), Grassi ne, Biaggini ne, Benetti ne. All.: Bechi. RIMINI: Tassinari 5 (0/1, 1/2), Marks 8 (3/7, 0/1), Anumba 10 (5/5), Johnson 13 (3/8, 2/6), Simioni 6 (2/3, 0/1), Tomassini 13 (3/3, 2/7), Grande (0/4, 0/2), Masciadri 5 (1/2, 1/2), Scarponi 2 (1/3), Pellegrino 2 (1/1), Abba ne. All.: Dell’Agnello. Arbitri: Radaelli, Tallon, Spessot Parziali: 15-14, 24-34, 44-56. Note - Tiri liberi:16/20, Rimini 8/11. Rimbalzi40 (Cotton 9), Rimini 45 (Johnson 11). Assist7 (Tortù 2), Rimini 12 (Tomassini 4). RivieraBanca questa volta la ...

Riscossa di un popolo. Il Cgc vuole tornare a far sognare i tifosi - Il Cgc Viareggio vince la Coppa Italia di serie A2, segnando un possibile ritorno in serie A1 e una Rinascita per lo sport cittadino. Allenatore e squadra concentrati sul ritorno in massima serie.lanazione

La Rinascita vince anche a Cremona. È un blitz che profuma di playoff

Rinascita basket vince anche a Cremona 58-64 - Serie A2 Old Wild West – sesta giornata della fase a orologio Ferraroni Juvi Cremona – Rivierabanca Rimini 58-64 (15-14, 24-34, 44-56) JUVI CREMONA: Benetti, Cotton 13, Sabatino 7, Biaggini, Musso 3, ...chiamamicitta