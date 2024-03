La Recanatese ha ritrovato la carica | Spetta a noi tirarci fuori dai guai

(Di martedì 26 marzo 2024) La delicatissima situazione di classifica ed i ritmi imposti dal calendario non consentono, neanche minimamente, di cullarsi sugli allori per cui, sino al 28 aprile, dovrà essere una sorta di sprint senza tregue e dunque senza la possibilità di alzare la testa dal manubrio. D’altronde, per rimanere nell’ambito delle metafore ciclistiche, spesso la differenza la fanno proprio i colpi di reni e laha un disperato bisogno di recuperare, per quanto possibile, il terreno perduto. La Settimana Santa condurrà al match di sabato sera in trasferta con il Pineto, una vecchia conoscenza che si è guadagnata, a suon di risultati, il privilegio di poter vantare sette punti di vantaggio sui giallorossi ed essere davvero a un passo dalla salvezza. Stati d’animo quindi che più diversi non si potrebbero immaginare, ma non è poi detto che questo sia soltanto un handicap. ...

Il Messina non finalizza una gran mole di gioco. Pesa il record di espulsioni - Non è bastata contro il Foggia la spinta dei 6.895 del “Franco Scoglio”, record di presenze stagionali. La sconfitta per 0-3 allontana il Messina dal sogno playoff e rinvia la salvezza aritmetica, ma ...messinasportiva

“I ragazzi stanno sudando la maglia e la salvezza” - SERIE C - Banchieri amaro per un periodo nero che ha riportato la sua squadra nella zona rossa Dopo l’esaltante 4-0 sul Pescara, datato 18 febbraio, la salvezza sembrava dietro l’angolo per la Vis Pes ...youtvrs

Serie C, il Pescara ritrova la vittoria. Il Pineto frena il Perugia - Sabato positivo per le abruzzesi in Serie C. Il Pescara porta a casa la vittoria contro il Pontedera. Per il Pineto un punto d'oro in casa del Perugia.abruzzo.cityrumors