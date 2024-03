(Di martedì 26 marzo 2024) Le parole dell'argentino risuonano durante la pausa per le nazionali. Il "toro" toglie un sassolino dalla scarpa e lo rilancia al mittente: "Non è vero che non ho giocato bene in partite importanti... lo hato".

Marcus Thuram è incredulo dopo aver visto il gol di Lautaro Martinez nel primo tempo di Inter-Atalanta. L'attaccante francese resta a bocca aperta e deve alzarsi in piedi per omaggiare ... (fanpage)

Acerbi assolto per il caso razzismo, Juan Jesus posta la foto sui social col pugno alzato. Durissimo comunicato del Napoli - La foto con il pugno chiuso, in alto. È senza parole, ma con la forza delle immagini, la reazione di Juan Jesus alla sentenza che ha assolto il difensore dell'Inter, Acerbi. Il ...leggo

La reazione di Lautaro contro Costacurta: “Poco decisivo in Europa Dimentica il gol al Milan” - A TyC Sports il calciatore dell'Inter ha replicato affondando la stoccata: "Non è vero, come ha detto Costacurta, che non ho giocato bene in partite importanti. Segnare un gol nella semifinale di ...fanpage

CdS – Lautaro, digiuno e sfogo in Nazionale. L’Inter però lo rivuole col sorriso - Il capitano nerazzurro è a secco addirittura da sedici partite con la maglia della sua nazionale Lautaro Martinez ...fcinter1908