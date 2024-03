La reazione di Juan Jesus all’assoluzione di Acerbi | la protesta contro il razzismo del difensore del Napoli

(Di martedì 26 marzo 2024) Non scrive nulladopo l’assoluzione di Francescoda parte del giudice sportivo. Ma ildelsceglie di usare una nuova immagine del suo profilo sui social perre, dopo aver accusato ilnerazzurro di avergli rivolto un insulto razzista. Il brasiliano sceglie l’immagine di un pugno chiuso rivolto verso l’altro. Un dettaglio di una foto in bianco e nero che sembra richiamare un celebre scatto rimasto ormai nella storia. Si tratta della celebreavvenuta alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968, quando gli atleti americani Tommie Smith e John Carlos, rispettivamente oro e argento nei 200 metri piani, erano saliti sul podio alzando il pugno al cielo. Un gesto che richiamava le battaglie ...

