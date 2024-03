La Pupa e il Secchione | arriva la nuova edizione | data d’inizio | giuria e concorrenti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 26 marzo 2024) Lade Lae ilsi avvicina e ora si attende solo di scoprire le novità che attenderanno i telespettatori. In questi giorni è spuntata ladell’avventura, la quale sarà condotta da Enrico Papi. Differentemente da quanto detto in questi giorni, Paola Barale non fungerà da seconda conduttrice bensì farà parte della. Iinvece saranno tutti sconosciuti al mondo dello spettacolo, ma sarà confermata la variante “viceversa“. Lae il: tutto pronto per laGli appassionati de Lae ilhanno dovuto attendere più di un anno per la...