La protesta dei trattori torna a Bruxelles

(Adnkronos) – Una nuova manifestazione degli agricoltori belgi è attesa questa mattina a Bruxelles , in occasione del Consiglio Agricoltura e Pesca, con circa 300 trattori attesi nella capitale, ... (periodicodaily)

Bologna, 25 marzo 2024 - Buoni pasto su tutti i turni, protocolli di sicurezza per movida e Tso, un centinaio di assunzioni in più, body cam per gli agenti della polizia locale. Nuova protesta dei ... (ilrestodelcarlino)