La Promessa anticipazioni fino al 29 marzo | Jimena perde la testa per il marito

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 26 marzo 2024) Le emozionanti vicende de “La” continuano a tenere incollati i telespettatori, offrendo un mix irresistibile di amore, tradimenti e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno le prossime puntate della soap opera trasmessa su Canale 5 Uomini e Donnedal 25 al 29: Brando sbalordisce tutti! LaLunedì 252024 Nella puntata di lunedì, Simona mette in guardia Catalina riguardo a Don Lorenzo, sospettando un doppio fine dietro alla sua generosità. Un piccolo incidente metterà Catalina in difficoltà, facendole capire la verità dietro le apparenze. Le tensioni aumentano, e gli intrighi si fanno sempre più intricati. Martedì 262024 Candela organizza una cena per ringraziare Don ...