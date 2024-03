La Promessa Anticipazioni 27 marzo 2024 | Jimena ci riesce Tra Manuel e Jana scoppia un furioso litigio

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di martedì 26 marzo 2024) Vediamo ledella puntata de Lain onda il 27su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano checerca di far aprire gli occhi asuma finisce per litigare furiosamente con il marchese, che proprio non vuole ascoltarla.