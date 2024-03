“La prima cosa che ho fatto” Grande Fratello | Beatrice seconda e Garibaldi scatta subito

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) Non poteva mancare Giuseppealla finale del. E haun ingresso trionfale all’inizio della diretta, essendo stato eliminato giovedì scorso a notte fonda. Con grossa sorpresa di tutti, perché il bidello calabrese è stato unprotagonista di questa edizione, anche per la storia conLuzzi poi interrotta bruscamente. Ma dopo un periodo di gelo completo durato diversi mesi, pocodella fine del reality i due hanno iniziato a riallacciare i rapporti. Si sono anche trovati soli in tugurio e ne hanno approfittato per scambiarsi qualche riflessione sul loro percorso e sul legame creato in questi mesi, tra momenti di intimità e accese discussioni. “L’errore piùè stato non difenderti. Tornassi indietro ...