La Passione di Gesù a Castiglion Fiorentino

(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 25 marzo 2024 – Sono ormai più di 15 anni che anon viene più messa in scena nei giorni precedenti la Pasqua la rappresentazione delladi Cristo. Si trattava di un evento molto apprezzato che ogni due anni richiamava molti spettatori da vari paesi al “Teatro dei cipressi”, nel Piazzale Garibaldi, per assistere alle drammatiche scene recitate su testo di mons. Angelo Tafi. Finalmente, quest’anno su iniziativa di Mario Ardenti la Parrocchia del Rivaio riporterà la rappresentazione dellai. L’evento è in programma giovedì 28 marzo, alle ore 21,00, presso il Salone Colin della Parrocchia del Rivaio. Sarà la Compagnia Teatrale "Pronipoti di Fanfulla" a mettere in scena la "di nostro Signore...

Settimana Santa: card. Catoni (Como) ai giovani, la quotidianità sia 'opportunità per amare, per donare, per servire i fratelli e le sorelle ...: 'Gesù - ha osservato - non è un anonimo protagonista della passione, è il nostro maestro, nostro fratello in umanità, è il nostro amico, è il nostro Signore e il nostro Dio, che cammina vicino a noi. ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 26 a lunedì 1° aprile in Riviera e Côte d'Azur: Rappresentazione sacra 'La Passione di Maria': spettacolo teatrale scritto e interpretato da ... davanti all'altare di Reposizione raffigurante 'L'arresto di Gesù' allestito nel Sepolcri TRIORA 14.30 - ...