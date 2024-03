«La Nato schiera 100mila soldati in Polonia» | rischio escalation con Mosca | la Response Force è pronta alla guerra

La Bielorussia avrebbe iniziato a schiera re carri armati vicino al confine con la Nato , mentre aumentano le tensioni tra l?alleanza e la Russia per la guerra in Ucraina. L?esercito... (ilmessaggero)

Roma, 17 mar. (askanews) – “Abbiamo lavorato in modo ostinato per tenere insieme il più ampio schieramento di forze. C’è stata un’ampia convergenza su Marrese. Sono state giornate difficili, ma ... (ildenaro)

La Nato blinda il fianco est: almeno «100 mila soldati in Polonia». Missili ipersonici russi su Kiev - Qualche giorno fa il vice comandante delle forze armate polacche, Karol Dymanowski, ha dichiarato pubblicamente che «migliaia di soldati Nato sono già schierati in Polonia». Sono almeno 100 mila, ci ...corriere

Nuove truppe russe ai confini Nato: l'allarme per i 20 mila uomini di Putin - Secondo il premier lituana, la Russia ha intenzione di riadottare una "postura da Guerra fredda". Timore per future aggressioni contro le nazioni baltiche ...ilgiornale

Francia pronta a schierare truppe in Ucraina - La Francia, guidata dal presidente Emmanuel Macron, si sta preparando per un possibile intervento militare. Macron ha espresso la sua disponibilità a dispiegare truppe direttamente in Ucraina, sancend ...informazione