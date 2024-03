La moglie di Acerbi si toglie i sassolini | “ora sciacquatevi la bocca”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) Francescoè stato assolto per mancanza di prove dalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus: è quanto deciso dal giudice sportivo in riferimento alla partita del campionato di Serie A tra Inter e Napoli. “Orala!”. Così ladel calciatore dell’Inter, Claudia Scarpari, sui suoi profili social dopo la decisione del giudice sportivo. Il calciatore potrà scendere in campo per la parte finale di stagione e riconquistarsi la maglia della Nazionale italiana. Serie A "Meglio la balla che la gobba...", il post di Claudia Scarpari e la risposta diFOTO L'articolo CalcioWeb.