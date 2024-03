La moda riscopre il trend pirata Direttamente dagli anni 2000 a oggi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 26 marzo 2024) Erano gliquando Kate Moss e Sienna Miller non uscivano di casa senza gli stivali da. Più tardi, Sarah Jessica Parker si presenta a un Met Gala in perfetto stile Jack Sparrow. Più recentemente Zendaya, Chloé Sevigny, Kendall Jenner hanno abbracciato il look da corsaro in diverse occasioni. Questa primavera lo stiletorna, ma non è una ricostruzione fedele, più un’ispirazione con cui giocare per dare un tocco neoromantico all’outfit. Tra righe marine, maxi cinture, bluse con le ruches e stivali slouchy, basta scegliere un pezzo-chiave e costruirci attorno il look. Gli stilisti sono i primi a rispolverare la tendenza. Qualche tocco qua e là, da Louis Vuitton a Gucci ad Alberta Ferretti, ...