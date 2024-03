La mobilità incompiuta I tormentoni MedioEtruria Due Mari e Siena-Empoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Completamento della Due, stazione dell’Alta velocità, raddoppio ed elettrificazione della linea ferroviaria. Sono le priorità di prima fascia che interessano il territorio senese inserite nel Libro bianco delle infrastrutture, il lavoro redatto da Unioncamere Toscana che rappresenta una mappa degli interventi ritenuti più urgenti dal sistema produttivo regionale. Una fotografia che, come spesso accade, non manca di chiaroscuri. Tra questi il fatto che tra le cinque priorità considerate ’indifferibili’, quattro insistono sull’area fiorentina: la nuova pista di Peretola, la terza corsia della Firenze-mare, il potenziamento della Fi-Pi-Li, la linea ferroviaria Firenze-Viareggio, con in più il Corridoio Tirrenico. Il tema è antico e non certo legato a questo Libro bianco: la maggior ...