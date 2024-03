La Miwa ritorna in casa per la sfida con Catania 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la beffa nel finale contro Castanea, laEnergia Cestistica Beneventotra le mura amiche per affrontare il CUS Catania, nellavalida per la prima giornata di ritorno del girone play-out. La compagine catanese, attualmente, si trova al penultimo posto con soli 4 punti ed ha bisogno di vincere per mantenere vive le speranze salvezza. I Boars, d’altro canto, sono già certi della permanenza in B Interregionale, ma vorranno riscattare subito la sconfitta di Messina per mantenere ben salda la prima posizione nel girone. Nelladi andata, i sanniti riuscirono ad imporsi sin dalle prime battute grazie ad una prestazione corale convincente, che ha, di fatto, spianato definitivamente la strada ai Boars verso la salvezza. A trascinare lafu il terzetto ...