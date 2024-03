La Kabel tira fuori le unghie Battuto il Maxitalia Jumboffice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Volley Prato 3VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Tempestini, Gennari, Bandinelli. All. Novelli.: Giacomelli, Marchi, Ammannati, Badii, Benini, Carminati, Nuti, Catalano, Della Volpe, Bruni, De Cristofaro, Goncalves, Corti, Boncompagni, Ceccherini. All. Marchi. Arbitri: Gerratana e Papini. Parziali: 25-23; 23-25; 25-23; 18-25; 15-10. Prato fa l’impresa. La squadra di coach Novelli batte Sesto Fiorentino e si regala ancora speranza e morale per provare a rimanere in serie B nazionale. Prova di grande carattere e, a tratti anche di qualità, per lache hauna formazione forte e imbottita di tantissimi ex. Elementi ...