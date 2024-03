La Ginnastica Petrarca vince un titolo toscano con Giulio Bartalini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 26 marzo 2024 – . Il giovane atleta aretino, nato nel 2012, è sceso in pedana a Livorno nella seconda e ultima prova del Campionato Individuale Regionale Gold dove ha meritato il gradino più alto del podio nella categoria Allievi 4^ Fascia.ha eseguito un programma completo tra tutti i diversi esercizi della disciplina dove ha dimostrato la propria preparazione tecnica e il proprio carattere, meritando valutazioni positive da parte della giuria e confermando così il primo posto già ottenuto anche nella gara d’esordio. Ildi campione regionale dà seguito alla vittoria del Test Nazionale del 2023 in cui il ginnasta petrarchino era risultato il migliore in assoluto della sua fascia d’età e permette di guardare con particolare ottimismo verso i prossimi impegni, a partire dalla Zona Tecnica Interregionale in programma da venerdì 12 ...