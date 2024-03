La Georgia di Kvara agli europei

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 26 marzo 2024) Labatte nella gara dei Play Off per Euro 2024 la Grecia.tskhelia e compagni infliggonoellenici una sconfitta per 4 – 2 ai calci di rigore. L’attaccanteno del Napoli resta in campo 108 minuti. Poi è stato costretto a chiedere il cambio per un infortunio muscolare che tiene in ansia la squadra azzurra ed i suoi tifosi. Da Sky Sport apprendiamo cheha accusato un fastidio all’inguine: uscito dal campo, si è seduto in panchina per seguire il finale della partita. Nonostante l’infortunio, il calciatore ha voluto festeggiare insieme ai compagni di nazionale la qualificazione storica per il proprio Paese. Già al rigore decisivo trasformato da Kvekveskiri, Kvicha non ha trattenuto l’emozione e si è steso a terra con le mani al volto. Laha scritto una ...