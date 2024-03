La Francia verso un’economia di guerra? “Non escludiamo di requisire personale e imporre una produzione militare”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Parigi, 26 marzo 2024 – Lanon esclude la requisizione "di, scorte o strumenti di" di aziende civili per scopi militari, nell’ottica di una estensione dellain Ucraina e di supporto a Kiev. Lo ha affermato oggi il ministro delle Forze Armate di Parigi Sébastien Lecornu, che contempla anche la possibilità di “chiedere ai produttori di dare priorità alle esigenze militari”. Questo potrebbe avvenire anche nelle prossime settimane. Il ministro traduce in termini concreti un concetto già espresso dal presidente francesce Emmanuel Macron secondo cui ladeve passare a “di”. Lo stesso Macron valuta la possibilità di inviare truppe di soldati francesi in territorio ucraino per sostenere Kiev nella ...