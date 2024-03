(Di martedì 26 marzo 2024) Lacreata daha registrato un importante calo dell'83%lodatoe sta per chiudere i battenti. Labenefica creata dasta per chiudere i battenti, apparentemente a causa dellodato a Chris Rock durante la cerimonia degli. Da quel momento, infatti, l'organizzazione ha subito un brusco calo. I dati deldelleI documenti presentati dallaAnd...

Screening antitumorale su detenute del carcere di Castrovillari - "Le detenute - è detto in un comunicato - hanno potuto usufruire di un servizio di prevenzione approfondito e all'avanguardia grazie ai volontari della 'Fondazione Komen' e della 'Fondazione Severino' ...ansa

La Fondazione di Will e Jada Pinkett Smith, dopo lo schiaffo agli Oscar, ha avuto un crollo nelle donazioni - La Fondazione creata da Will e Jada Pinkett Smith ha registrato un importante calo dell'83% nelle donazioni dopo lo schiaffo dato agli Oscar e sta per chiudere i battenti.movieplayer

Cda Bper, la Fondazione di Sardegna propone 7 nomi: il primo della lista è Antonello Cabras - Sassari Fondazione di Sardegna, titolare di una quota del 10,2% circa del capitale sociale di Bper, ha presentato una lista composta da sette candidati per il rinnovo del cda dell'istituto in vista de ...lanuovasardegna