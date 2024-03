La Florida vieta ai minori di 14 anni di creare un profilo sulle piattaforme social online

Anche la Florida , esattamente come l'Italia qualche mese fa, ha detto no alla produzione a fini commerciali di carne coltivata . La Camera dei Rappresentanti, controllata dal Partito Repubblicano, ha ... (gamberorosso)

Da ora in poi in Florida le persone transgender non potranno cambiare sesso sulla patente. La decisione è stata comunicata dal Dipartimento statale per la sicurezza stradale e i veicoli a motore in ... (today)