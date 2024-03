La FIGC festeggia la Pasqua con l’Ospedale Bambino Gesù | contributo per le famiglie in stato di bisogno

(Di martedì 26 marzo 2024) Laconferma la sua vicinanza alle realtà che operano nel mondo dell’infanzia e lo fa donando 15.000 euro alPediatrico. Unche permetterà a 120indi, durante il periodo di ricovero dei loro bambini, di essere ospitate in tre delle case di accoglienza convenzionate conromano. “Laè sempre al fianco delper la lodevole e qualificata attività che svolge quotidianamente, in virtù di una partnership consolidata a cui sono particolarmente legato – ha detto il presidente, Gabriele Gravina, che ha consegnato ai bambini anche un grande uovo di cioccolato ...

