La Fiera di Roma affonda nel degrado | ecco come è ridotta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) Continua a sprofondare. Centimetro dopo centimetro aggredita dalla ruggine e consegnata al. È l'immagine della "Nuova"diche si offre al visitatore. Siamo a Ponte Galeria, lungo la via Portuense. Erbacce che spuntano dai pavimenti, tapis roulant fuori uso, spazi transennati perché inagibili, cancelli chiusi da anni, parcheggi per 7000 posti auto, un tempo a pagamento, trasformati in discariche: materassi, mobilio dismesso, lavandini, calcinacci. Vedere per credere. Alla vigilia di Romics, il festival del fumetto che si terrà ai primi di aprile, si presterebbe a un Graphic novel a sfondo cupo: con la crisi del sistema fieristico i proventi per tenere a galla quello che resta della struttura (150 mila mq) sono i concorsi. Ci si arriva con il treno della-Fiumicino e con le navette che partono ...