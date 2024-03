La famiglia Rhodes si allarga con 2 wrestler di terza generazione | debuttano i nipoti di Cody Rhodes

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 26 marzo 2024) Nella Promotion di Dustin, laWrestling Academy hanno debuttato questa domenica i figli di Kristin Runnels Ditto, sorella dell’ex Goldust e sorellastra dell’ex Stardust, ex cheerleader dello stato del Texas nominata dallo stesso The Rock in un recente promo a Smackdown, i giovani Wayne e Wyattqualche giorno tramite un promo ci hanno presentato i loro personaggi e il nome del loro tag team: The Texas Outlaws, nome non casuale, infatti tale nome venne usato dal loro nonno Dustyquando combatteva in coppia con Dick Murdock agli esordi della sua carriera. Solo a me sembrano Brooks Jensen e Josh Briggs di NXT ma ancora più Redneck e texani? Comunque i 2 fratelli hanno debuttato nel Main Event del decimo show della ...