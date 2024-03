La fama nazionale della squadra di calcio di Celle San Vito | il Comune più piccolo della Puglia Anche la partecipazione a Propaganda live

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 26 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso daldiSan: Tutta la parte finalepuntata di “”, nella serata di venerdì 22 marzo 2024, è stata dedicata adi Sane alla suadi, il RealSan. Diego Bianchi, conduttoretrasmissione, si è collegato in diretta con Fabio Romano, calciatore-allenatoreformazione gialloverde, per commentare quanto è emerso in settimana riguardo al possibile arrivo, come coach dell’undicise, del giornalista Giovanni Floris. Una proposta avanzata in diretta...