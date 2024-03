La crisi climatica presenta il conto anche con l’uovo di Pasqua Prezzi di cacao e cioccolato ai massimi di sempre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Ci mancava il caro. Per di più all’approssimarsi della festività più “sa” dell’anno. Proprio oggi idelhanno raggiunto un record storico, una tonnellata si scambia per oltre 10mila dollari, mai successo prima .Non che sia un fulmine a ciel sereno, le quotazioni delsono più che raddoppiate da inizio anno a causa di un calo della produzione in alcuni paesi, ripercuotendosi ovviamente suidel. L’impennata delle quotazioni è dovuta in particolare alla scarsità dei raccolti nei principali paesi produttori ossia Costa d’Avorio e Ghana, dovuta soprattutto ad eventi metereologici estremi favoriti dal cambiamento climatico. Negli ultimi 5 anni il prezzo medio delle uova di...