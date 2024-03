La corsa per rifinanziare l’Eurodrone tra i litigi di Francia e Germania

(Di martedì 26 marzo 2024) Il 15 marzo scorso la Commissione europea, nell’intento di promuovere la cooperazione tra i Paesi membri in fatto di Difesa e facilitare l’integrazione delle capacità di difesa tra gli Stati membri dell’UE, ha pubblicato il suo invito a presentare le proposte per l’anno 2024. Ebbene, tra le trenta richieste di progetto delineate nel documento, quella con più soldi previsti, circa cento milioni di euro, riguarda lo sviluppo di un sistema aereo senza pilota in grando di operare a media altitudine e con lunga autonomia (in gergo, di classe MALE), che sia completamente europeo, ovvero implementare con nuove funzionalità e prestazioniche, stante i programmi già in essere dal 2015, dovrebbe volare entro il 2027 ed essere in servizio la fine del decennio. Evidentemente a oggi è una chimera, ma questi tempi erano stati annunciati già nel luglio 2021, quando ...

Nel finale di stagione della regular season, la cavalcata per un posto valido per la post-season, per quanto riguarda la Western Conference, è sempre più accesa. Per ora, le uniche squadre sicure di ... (sportface)

Sellano, il Ponte Tibetano è subito fenomeno social: tutte le novità tra curiosità e meme - SELLANO Il vero boom sarà a Pasquetta, con 90 biglietti già acquistati sul portale turistico dedicato, ma ad appena tre giorni dalla sua apertura, il Ponte Tibetano di ...ilmessaggero

Shelly Plus 1 Mini Gen3: SCONTO 50%, tuo a soli 9,99€ - Indispensabile per l'automazione della smart home, Shelly Plus 1 Mini Gen3 è protagonista di uno sconto record su Amazon: è a metà prezzo.punto-informatico

Tesla: trattative in corso per un sito di produzione di camion e furgoni elettrici in Italia - Secondo fonti industriali e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), le trattative più serie sembrano coinvolgere la casa automobilistica Tesla, guidata dall’imprenditore Elon Musk.trasporti-italia