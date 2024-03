La Commissione Ue lascia a terra Ita-Lufthansa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 26 marzo 2024) LaEuropea prova a sabotare il piano di volo che porta all’ingresso diin Ita Airways con una quota del 41 percento. A giudizio di Bruxelles, infatti, la nascita del nuovo big dei cieli pilotato dai tedeschi solleva notevoli problemi. In particolare, il Commissario alla Concorrenza Ue Margrethe Vestager punta il dito sia contro i collegamenti a lungo raggio sia contro gli aerei che decollano da Milano e altri aeroporti italiani per atre negli scali dell’Europa centrale e viceversa. Nel primo caso si tratta delle tratte intercontinentali, che sono anche le più profittevoli per qualsiasi compagnia aerea: il documento enumera in particolare quelli tra Italia e Stati Uniti e Canada. Nel secondo caso, invece, sul banco degli imputati sono finiti soprattutto i voli che decollano da Linate, dove l’aggregato ...