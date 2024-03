La Clai demolisce anche Forlì e non si ferma più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)IMOLA 3 LIBERTAS0 (25-19; 25-22; 25-23)IMOLA: Cavalli 1, Rizzo 11, Cammisa 10, Migliorini 5, Rubini 10, Esposito 12, Mastrilli 1, Arcangeli 1, Gaffuri, Missiroli 1, Casotti., Fazziani, Lanzoni. All. Caliendo. LIBERTAS FORLI’: Bernardeschi 3, Bellavista 4, Bruno 6, Giacomel 8, Pulliero 8, Gatta 10, Gregori, Sgarzi, Cavalli, Comastri 2, Simoncelli 5, Esposito, Balducci. All. Marone. Arbitri: Bosio e Campisi. Stavolta la Libertasnon ha avuto scampo davanti a unache oltre a vendicarsi per la sconfitta dell’andata, voleva fortemente i tre punti per consolidare il primato in graduatoria. Le imolesi con lo scalpo forlivese in cassaforte mantengono i 5 punti di vantaggio sul Giusto Spirito Rubiera, secondo. In un girone equilibrato come il raggruppamento D, cinque ...