La Cip Ghizzani è inarrestabile Successo per Timenet e Montelupo

(Di martedì 26 marzo 2024) Nella Serie C femminile prosegue la marcia della Cip-di Castelfiorentino che, mantenendo fede al pronostico, si impone in casa sulla Montebianco di Pieve a Nievole con un eloquente 3-0, con parziali (25-21; 25-8; 25-12) che non lasciano dubbi sulle differenze in campo. Solo nel primo set c’è stata una iniziale resistenza delle ospiti, ma poi le castellane hanno preso in mano la partita e l’hanno portata fino in fondo in maniera autorevole. L’Asd Fucecchio ha fatto quanto il pronostico le chiedeva e si è imposta per 3-1 (25-18; 22-25; 25-14; 25-22) in una partita che ha visto le ospiti lottare fino al quarto set con coraggio. Le bianconere si erano imposte bene nel primo set, ma nel secondo hanno subìto il ritorno delle ospiti che sono in lotta per non retrocedere, e si sono imposte per 22-25. Ma nel terzo le fucecchiesi sono ripartite e si sono imposte ...