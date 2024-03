La Cina muove navi | droni e caccia | ecco il nuovo fronte dell' escalation

Sul suo profilo Instagram la donna pubblica un post strappalacrime. I follower si uniscono al cordoglio ma c’è anche qualche detrattore. “Uniti per l’eternità” , scrive Marta Fascina in didascalia ... (cityrumors)

Pechino, 26 mar – (Xinhua) – La Cina continuera’ ad approfondire la cooperazione internazionale e a lavorare con le imprese di tutto il mondo per promuove re l’ aggiornamento delle ... (romadailynews)

"Un'americanata": furia della Cina contro Netflix per "Il problema dei tre corpi" - Non convince in Cina la serie tv appena rilasciata da Netflix tratta dalla saga fantascientifica di Liu Cixin. La rivalità tra Washington e Pechino passa anche da un telefilm ...ilgiornale

Amazfit testa la pressione arteriosa sugli smartwatch: ecco il video - La nuova funzionalità di Amazfit Balance per la pressione del sangue: un passo avanti nella salute wearable, ancora in fase di test.xiaomitoday

Georgieva (Fmi): “La Cina è a un bivio, servono politiche economiche nuove per reinventarsi” - Le difficoltà dell’economia cinese, che nei mesi scorsi hanno inciso pesantemente anche sul mercato azionario, continuano a tenere banco. Il governo sta mettendo in atto una serie di misure per rilanc ...it.investing