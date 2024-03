La Chirurgia vascolare fa scuola Ricostruzione dell’aorta da record

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Ladi Varese si conferma punto di riferimento di primissimo piano per ladiprotesica. Pochi giorni fa l’equipe ha eseguito un intervento per posizionare un’endoprotesi di ultima generazione nel segmento toraco-addominale: è la prima volta in Italia, terzo paese europeo in cui viene impiantata questa endoprotesi. "L’intervento, molto delicato e complesso, è stato necessario per trattare un paziente con un aneurisma in accrescimento criticotoraco-addominale a rischio di rottura", spiega Gabriele Piffaretti, che insieme a Nicola Rivolta ha eseguito l’intervento, con il supporto degli specialisti di Radiologia Interventistica Federico Fontana e Filippo Piacentino. "In questi casi la ...